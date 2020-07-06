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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı

DHA

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı alındı. 1´inci Lig ekiplerinden Giresunspor´da başkan Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamayla seçime gitme kararı aldıklarını ifade etti. Göreve seçildiğinde hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yaparak lige giriş yaptıklarını ifade eden Eren, "2019-20 sezonuna çok kötü bir giriş yaptık. İlk 4 maçımızda sadece 1 puan aldık. Daha sonra Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, Hakan Kutlu ile anlaşma sağladık. Hakan hoca yönetiminde iyi bir çıkış...

Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı

<br>Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı alındı.<br>1´inci Lig ekiplerinden Giresunspor´da başkan Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamayla seçime gitme kararı aldıklarını ifade etti. Göreve seçildiğinde hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yaparak lige giriş yaptıklarını ifade eden Eren, "2019-20 sezonuna çok kötü bir giriş yaptık. İlk 4 maçımızda sadece 1 puan aldık. Daha sonra Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, Hakan Kutlu ile anlaşma sağladık. Hakan hoca yönetiminde iyi bir çıkış yakaladık. Haftalar ilerledikçe sezon başında kaybettiğimiz puanları telafi etmeye başladık" dedi.<br>"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUĞA SAKATLIKLAR VE CEZALI OYUNCULARIMIZIN ÇOKLUĞU DA EKLENİNCE SON 3 MAÇIMIZI KAYBEDEREK PLAY-OFF ŞANSIMIZI DA KAYBETTİK"<br>Takım olarak formda oldukları bir dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verildiğini, uzun aranın takımı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Eren, şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs sürecinin peşinden ligler yeniden başladığında 19 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında biri erteleme müsabakası olmak üzere üst üste 4 maç oynamak zorunda kaldık. Bu yoğun maç trafiğinin ilk iki müsabakasını kazanıp play-off için yeniden avantajlı hale geldik. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunun devamını getiremedik. Üç günde bir maç oynamamızın verdiği fiziksel ve mental yorgunluğa sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın çokluğu da eklenince son üç maçımızı kaybederek play-off şansımızı kaybettik. Gelinen nokta itibariyle bundan sonra ligde prestij mücadelesi vereceğiz ve 34 haftalık maraton sonunda ligi en iyi yerde tamamlamaya çalışacağız."<br>"KONGREYE GİTMENİN EN DOĞRU YOL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"<br>Kulübün önünü açmak ve Giresunspor´a zaman kaybettirmemek için yönetim kurulu olarak olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını dile getiren başkan Sacit Ali Eren, "Öncelikle görev yaptığımız süre zarfında büyük Giresunspor taraftarları başta olmak üzere bizlere inanıp güvenen, maddi manevi destekte bulunan, bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bizler büyük bir gururla yaptığımız görevimiz esnasında her türlü olumsuzluğa rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen elimizden gelen bütün gayreti maddi ve manevi olarak yapmaya çalıştık. Buna bütün Giresunspor camiası ve kamuoyu şahittir. Ancak saha sonuçlarında istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız için, Giresunspor´umuzun önünün açılması için kulübümüzü olağanüstü kongreye götürmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Kongre tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Giresun´un en büyük marka değeri olan Giresunspor´umuza hizmet etmek, bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu bilinçle bundan sonraki süreçte görev almasak dahi Giresunspor´umuza her türlü desteği vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU<br>2020-07-06 15:24:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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