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Başkan Çakırmelikoğlu, “Giresun Güney Çevre Yolu bağlantısı ikiden üçe çıkarılmalıdır”

İHA

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Giresun Güney Çevre Yolu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Çakırmelikoğlu, “Giresun Güney Çevre Yolu bağlantısı ikiden üçe çıkarılmalıdır”

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Giresun Güney Çevre Yolu projesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Mimarlar Odası öncülüğünde 2012 yılında gündeme gelen ve ardından devletin yatırım programına giren Giresun Güney Çevre Yolu Projesi hakkında sunum gerçekleştirildi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mimar Serdar, gerçekleştirdiği sunumda, toplam 48 km’yi bulması beklenen Giresun Güney Çevre Yolu Projesinin sondaj çalışması aşamasında olduğuna değinerek, “2017 verilerine göre 2,5 Milyar TL’lik proje Ordu ili Gülyalı ilçesinden başlamak kaydıyla Giresun’un Keşap İlçesi Yolağzı bölgesinden sahile kavuşması planlanmaktadır. Projenin son haline göre yatırımın Giresun merkez ile iki bağlantısı bulunmakta ve bu bağlantı sayısı kuzeygüney aksı için yeterli gözükmemektedir” dedi.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, sunumun ardından Yüksek İstişare Kurulu ile yaptığı değerlendirmede, “Giresun’un Batlama ve Dereli yol bağlantılarına ilave olarak Boztekke (Hamidiye Grup Yolu) civarından da şehre bir bağlantı sağlanması gerekmektedir. Şehrin gelişip büyümesinde bu planlamanın olması şarttır. Aksi taktirde tünellerle geçişi planlanan Giresun Güney Çevre Yolu, orta ve uzun vadede kentin gelişimine katkı sağlamayacağı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla şehrin yol ile izolasyonunun önüne geçecek bir bağlantı Giresun’un batı yakasında yer alan Hamidiye Grup Yolu’ndan planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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