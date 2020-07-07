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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Limanı'ndan Haziran ayında 45 bin ton ürün ihraç edildi

İHA

Giresun Limanı'ndan Haziran ayında 45 bin ton ürün ihraç edildi

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Haziran ayı çalışma raporu açıkladı. Mayıs ayı içerisinde 65 milyon 598 bin liralık ithalat gerçekleştirilirken, 162 milyon 681 bin liralık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.
Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Haziran ayında iç fındık, fındık mamulleri, çimento, mıcır, matik deterjan, tekstil, soya fasulyesi, tuzlama, kavurma ve zar alma hattı, asansör malzemeleri, kavurma fırını tuz toz eleği, organik kırık mısır, vakum makinesi, demir cevheri, kıyma makinesi hattı gibi 45 bin 185 ton 820 kilogram ürün ihraç edilirken, fındık ve mamülleri, tekstil, organik mısır, dökme taş kömür ve LPG gibi ürünler kapsamında 38 bin 856 ton ürün ithal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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