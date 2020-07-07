Giresun Valisi Enver Ünlü gazetecileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Valisi Enver Ünlü gazetecileri ağırladı

İHA

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, dernek yönetimiyle birlikte Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü gazetecileri ağırladı

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, dernek yönetimiyle birlikte Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Vali Ünlü'ye Giresun’da hizmet veren basın ve yayın kuruluşlarıyla ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayan Bayram "İlimiz yerel basını köklü bir geçmişe sahip. Çok önemli değerler buradan yetişmiş. Bu gelenk sürüyor. Çok etkili, güçlü bir medyamız var. Halen il merkezimizde 7, 2 de ilçemizde olmak üzere 9 günlük gazete yayımlanıyor. Haftalık gazete ve dergilerimiz, radyolarımız var. Derneğimizin aktif görev yapan 80'i aşkın üyesi var" dedi.
Giresun Valisi Enver Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayram ve gazetecilere teşekkür etti. Ünlü, konuşmasında basınyayın kuruluşlarıyla ve gazetecilerle birlikte Giresun'u daha üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Giresun'un turizm ve tarımsal üretim yoluyla cazibe merkezi olacağını söyleyen Vali Ünlü, bu yönde projeler hazırlayacaklarını belirterek "Pandemi süreci Türkiye ve dünyadan turizm anlayışlarını ve tercihleri değiştirdi. Artık oteller yerine doğaya dönük bir turizm hareketi başlayacak. Giresun bu anlamda çok zengin. Yaylalarıyla, adasıyla, kalesiyle, Zeytinlik evleri ve vejetaryen mutfağıyla turizm açısından çok şanslı ve geleceği parlak. İnanç ve kültür turizmini de buna katmalıyız. Ama bunlar için altyapı imkanlarını geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Daha sonra gazetecilerle sohbet ederek Giresun ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ünlü, ziyaretin sonunda gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Limanı'ndan Haziran ayında 45 bin ton ürün ihraç edildi
YEREL HABERLER Giresun Limanı'ndan Haziran ayında 45 bin ton ürün ...
Giresun'un Görele ilçesinde vatandaşlardan kafes balıkçılığına tepki
YEREL HABERLER Giresun'un Görele ilçesinde vatandaşlardan kafes ...
Başkan Çakırmelikoğlu, “Giresun Güney Çevre Yolu bağlantısı ikiden üçe çıkarılmalıdır”
YEREL HABERLER Başkan Çakırmelikoğlu, “Giresun Güney Çevre Yolu ...
Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı
YEREL HABERLER Giresunspor´da olağanüstü kongre kararı
Çiftçi kayıt sistemi başvurularının 31 Ağustos’a kadar uzatılması talep edildi
YEREL HABERLER Çiftçi kayıt sistemi başvurularının 31 Ağustos’a ...
Giresunspor - BB Erzurumspor maçının ardından Teknik Direktör Kutlu: "Takım olarak ilk 6'ya girebilmenin heyecanını yaşadık ama olmadı" Teknik Direktör Özdilek: "Kalan son iki maçımızı kazanıp neticeye odaklanacağız"
YEREL HABERLER Giresunspor - BB Erzurumspor maçının ardından Teknik ...
Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2
YEREL HABERLER Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (Maç ...
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - BB Erzurumspor: 2 (İlk ...
Görele'de yöresel yemekler turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Görele'de yöresel yemekler turizme kazandırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X