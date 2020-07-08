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Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’nin ikinci ayağı uygulanmaya başladı

İHA

Giresun'da modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'nin (GİRKAP) ikinci ayağı imzalanan protokolle uygulanmaya başladı.

Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’nin ikinci ayağı uygulanmaya başladı

Giresun’da modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’nin (GİRKAP) ikinci ayağı imzalanan protokolle uygulanmaya başladı.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen GİRKAP projesinin ikinci ayağı, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi arasında imzalanan protokol ile GİRKAP2, 2 yıl süreyle uygulanmaya devam edecek.
Giresun’da tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm bileşenleri kullanılarak kırsal kesimde yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve marka değerler ortaya çıkarmak ve katma değer sağlamak amacıyla uygulanan GİRKAP projesinin birinci ayağı 2017 ile 2019 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulandı. Bu kapsamda çiftçilerin ilgi ve destekleriyle proje bazlı olarak çeşitli tarımsal faaliyetler başarıyla gerçekleştirildi.
Giresun’da modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, daha bol ve kaliteli ürün üretimini sağlamak, fındığın yanında ek gelir getiren yenilikçi üretim modellerini oluşturmak amacıyla yürütülen projelerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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