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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ünlü, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

İHA

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun heyetiyle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Vali Ünlü, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun heyetiyle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.
Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, ilçe ve belde belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Giresun’da devam eden yatırımlar ve projelerin son durumu hakkında bilgilendirme yapılarak, yeni planlanan proje ve çalışmalarla ilgili talep ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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