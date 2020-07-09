Giresun Belediye Meclisi Temmuz ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Giresun Belediye Meclisi, korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Temmuz ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Meclisi, yaklaşık 3 aylık aranın ardından Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun başkanlığında toplandı. 3 Temmuz günü ilk toplantısı gerçekleştirilen Belediye Meclisinde encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlenmişti.

Giresun Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi meclis üyelerinin ateşi ölçüldü. Meclis üyeleri, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda aralarında birer koltuk bırakacak şekilde oturarak toplantıya katıldı.

Belediye Meclisi toplantısında, 2019 yılı faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi. Korona virüs sürecinde 19 Mart 2020 tarihinden itibaren devam eden üç aylık süreçteki su faturalarının üç ay ertelenmesine ve bu üç ay sonunda da üç eşit taksitle gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilmesine, yine 19 Mart 2020 tarihinden itibaren üç aylık süreç için dolmuş kooperatiflerine hat ücreti bedeli kadar gelir desteği yapılmasına ve bu desteğin borçlarından mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca faaliyeti durdurulan iş yerleri veya iş yerlerinin faaliyette bulunulmayan dönemleri için ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinden muaf tutulmasına, Belediye mülkiyetindeki iş yerlerinden faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerleri için faaliyette olmadıkları sürelerde kira bedeli tahsil edilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.