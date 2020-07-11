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Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının ardından Giresun'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

İHA

AK Parti Giresun İl Başkanlığı, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının ardından Giresun'da vatandaşlara lokma dağıtıldı

AK Parti Giresun İl Başkanlığı, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması kararının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.
Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından AK Parti Giresun İl Başkanlığı, Giresun Atatürk Meydanında düzenlediği etkinlikte vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe; AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti Giresun İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, yaptığı konuşmada Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetindeki Ayasofya Cami, 86 yıl sonra bir kez daha bu topluluğun hizmetine sunulmuştur. Bu durum yıllardır ülkemizdeki her ferdin uzun süredir büyük bir heyecan ve hasretle beklediği bir karardır. Bizler burada bu kararın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti ve tüm İslam aleminin en önemli sembol değerlerinden biridir. Bu sebeple verdiği adil karar ile Danıştay’a ve bu kararın ardından gereğini bekletmeden yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve desteklerini eksik etmeyen Cumhur İttifakı'na şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve Kadın Kolları İl Başkanı Berrin Aydın tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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