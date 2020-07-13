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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti

DHA

Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti


Gülsen MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)GİRESUN Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Fatih Burçin Gürarslan (42), otomotiv sektörü için hacim yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti. Gürarslan, mevcut motorlara göre 1/5 oranında daha küçük olan icadına `Hisar Dairesel Motor´ adını verdi.
Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Fatih Burçin Gürarslan, bugüne kadar ergonomik tabanca tasarımı, fındık dövme makinesi, kapaksız şişe, döner pistonlu içten yanmalı motor gibi icatlar yaparak, tüm bunlar için de patent aldı. Son 5 senedir dairesel motor üzerine çalışmalar yapan Gürarslan, mevcut motorlara göre 1/5 oranında daha küçük olan 'Hisar Dairesel Motor' icat etti. Gürarslan, hacim, yakıt ve maliyette tasarruf bakımından mevcut araba motorlarına göre dairesel motorun çok daha avantajlı olduğunu belirtti. Hisar Dairesel Motor'a uluslararası patent alınabilmesi için maddi destek isteyen Gürarslan, prototip üretilmesi için de uygulama sahası, teknik ve maddi destek talebinin olduğunu ifade etti.
'TORKU YÜKSELTTİM, YAKIT TASARRUFU SAĞLADIM'
Dairesel motorun çocukluk hayali olduğunu ifade eden Gürarslan, "Öğrencilik yıllarımda makineleri inceledim. Motorların icadından itibaren büyük bir tasarım değişikliğine uğramadığını ve halen ilkel metotlarla devam edildiğini gördüm. Makine ve bilim sanayisi gelişmiş ancak bu eksikliğin bir an önce giderilesi için kolları sıvadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli motor teşviklerini de dikkate alarak bu konuyu kendime görev bildim. İçten yanmalı motorları inceleyerek; dış boyutlarını küçülttüm, torku yükselttim, gereksiz sürtünmeleri azaltarak, yakıt tüketiminde tasarrufu sağladım. Motoru mevcut motor boyutlarından 1/5 oranında daha küçük boyutlara çektim. Dolayısıyla maliyeti düşürerek elektrikli araç motorlarına göre daha avantajlı hale getirdim. Hatta küçülttüğüm motor aksamının boş bıraktığı alan kullanıcılar için ikinci bir bagaj alanı oluşturuyor. En önemlisi de İnsansız Hava Araçları (İHA) için hafiflik sağlıyor, tanklarda önem arz eden kullanım alanı ve ikinci bir motor takılmasına olanak da sağlıyor" dedi.
'TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNE FARK GETİREBİLİR'
Türkiye'nin, dairesel motor imalatıyla motor pazarında tekel haline gelebileceğini ifade eden Gürarslan, "Dairesel motor imalatımızla, savunma sanayimizin ve tüm dünyanın kullanacağı dairesel motorların ekonomiye katkı sağlayarak, dış devletlere bağımlılığın önüne geçeceğini ümit ediyorum. Türkiye'nin motor alanında yabancı ülkelere bağımlılığının tersine dönebilmesi için Türk otomotiv sektörüne fark getirecek dairesel motorun bir an önce üretime geçmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türk Paten Enstitüsü´ne başvuruda bulundum ve yapılan araştırmanın sonucunda proje raporum onaylandı. Şimdi patent almayı bekliyorum. Uluslararası patent alınabilmesi için de maddi destek, prototip üretilmesi için uygulama sahası, teknik ve maddi destek talep ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar Gülsen MUTLU
2020-07-13 09:00:50

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