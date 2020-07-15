Giresun'da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yatırımlar emlak değerlerini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yatırımlar emlak değerlerini artırdı

İHA

Giresun'un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.

Giresun'da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yatırımlar emlak değerlerini artırdı

Giresun’un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.
Şehrin çehresini değiştirebilecek kapasitede büyük ölçekli kamu yatırımlarına her gün yenisinin eklendiği Giresun’daki gelişmelerden gayrimenkul sektörü de nasibini alıyor. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yeni büyüme dinamikleri kente gelişim gösterecek bölgelerin seçiminde baş rol oynuyor. Giresun’un emlak satışlarında en değerli yerlerinin kamu yatırımlarının artış gösterdiği bölgeler olduğunu ifade eden Emlak Danışmanı ve Mimar Sinan Veyisoğlu, "Konut kredileri sıfır dairelerde 0,64’e, ikinci el dairelerde ise 0,74’e kadar geriledi. Bu emlak piyasasını hareketlendirdi. Giresun’da 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 19 oranında bir düşüş yaşanarak 540 konut satışı gerçekleşmişti. Ancak 2020 yılında kredilerin düşüşü ve Giresun’daki bazı kamu yatırımlarının tamamlanması emlak piyasasını hareketlendirdi” dedi.

Hastane ve stadyum etrafı prim yaptı
Giresun’un en değerli yerlerinin hastane, stadyum, millet bahçesi ve Doğu Park projelerinin yapılacağı çevreler olduğunu da ifade eden Veyisoğlu, “Kamu yatırımları bulundukları yerlerin yeniden yapılanması için de olumlu fırsat sağlıyor. Kamu yatırımları çevresinde bulunan eski binalar yerlerini modern yapılara bırakıyor. Bu hem planlı şehircilik hem de depreme dayanıklı yeni yapı stokunun hayata geçirilmesi anlamına geliyor ve bulundukları yerlerin emlak değerini artırıyor. Bu anlamda Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı çevresindeki mahallelerde emlak fiyatlarını ikiye katladı. Yine Giresun Belediyesi tarafından yapılacak Doğu Park Projesi de yine Aksu mahallesi başta olmak üzere bu bölgedeki mahalleleri değerlendirmiştir. Bunlarla birlikte Çıtlakkale mahallesinde mevcut stadyumun bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi projesi de emlak değerlerinin buralarda artmasına yol açmıştır” şeklinde konuştu.
Giresun’un en uygun emlak değerlerinin yer aldığı bölgeler hakkında da bilgi veren Veyisoğlu, “Diğer mahallelere göre şehir merkezinde Cumartesi pazarı, Almançeşmesi, Nizamiye mahallesindeki gayrimenkuller daha uygun fiyatlarda alıcı buluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 12 adet el yapımı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Giresun'da 12 adet el yapımı tabanca ele geçirildi
Giresunspor’da genel kaptandı, başkan adayı oldu
YEREL HABERLER Giresunspor’da genel kaptandı, başkan adayı oldu
Giresun’da 9 ilçenin kaymakamı değişti
YEREL HABERLER Giresun’da 9 ilçenin kaymakamı değişti
Giresun’da sağanak yağış heyelanlara neden oldu
YEREL HABERLER Giresun’da sağanak yağış heyelanlara neden oldu
Bisikletle 10 günde 961 kilometre yol katetti Bursa’dan Giresun’a kadar bisikletle geldi
YEREL HABERLER Bisikletle 10 günde 961 kilometre yol ...
Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti
YEREL HABERLER Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X