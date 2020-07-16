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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’daki araç sayısı 100 bine yaklaştı

İHA

Giresun’daki araç sayısı 100 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Giresun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 91 bin 540’a ulaştı.
TÜİK verilerinden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yıla göre 978 adet artarak, 91 bin 540’a ulaştı. Giresun’daki taşıtların 42 bin 113 adetini otomobil, 49 bin 427 adetini ise minibüs, kamyonet, motosiklet ve özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Öte yandan Giresun’da 2018 yılında bin kişi başına 92 araç düşerken, 2019 yılında ise bu sayı 94’e yükseldi.

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