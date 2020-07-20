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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İHA

Giresun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Giresun’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda D.A.A., K.Y. ve A.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 kilo 51 gram esrar ele geçirildi.
‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek’ suçundan gözaltına alınan K.Y. ve A.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.A.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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