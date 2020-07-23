Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "En iyi rekolte tahminini üretici yapıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "En iyi rekolte tahminini üretici yapıyor"

İHA

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tahmini fındık rekoltesi tespiti haricinde yapılan tespitlerin inandırıcılığını kaybettiğini belirterek en iyi tespiti üreticinin yaptığını vurguladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "En iyi rekolte tahminini üretici yapıyor"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tahmini fındık rekoltesi tespiti haricinde yapılan tespitlerin inandırıcılığını kaybettiğini belirterek en iyi tespiti üreticinin yaptığını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 665 bin ton olarak açıklanan 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin ardından bu tahminin üzerine 5 bin ton ekleyerek 670 bin ton rekolte tahmininde bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan tepki gösterdi.
Karan, her sezon öncesi rekolte üzerinden yapılan spekülasyonlara son vermek ve fındık rekoltesini tek elden tespit etmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından rekolte tespiti yapıldığını hatırlatarak bazı kesimlerin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şirin görünme çabası içinde olduğunu ve Bakanlığın rakamlarına yakın tahminler açıklayarak algı oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.
Fındık rekoltesini en iy ve en doğru çuvala girince belli olduğunu belirten Karan, “Giresun Ziraat Odası olarak bu yıl, bazı kesimlerin suçlamalarından korktuğumuzdan değil, üreticinin menfaatlerini korumak ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza güvencimiz tam olduğu için rekolte tahmininden ve değerlendirmesinden kaçındık. Giresun Ziraat Odası’nda görevli işinin ehli tarım danışmanlarımız da yılının 12 ayı bahçede ve birebir üreticilerle irtibat halinde. Bizimde kendimize göre bir tespitimiz ve tahminimiz var. Ama biz Tarım ve Orman Bakanlığının tespit yaptığı bir yerde haddimizi aşarak rekolte açıklamasında bulunmuyoruz. Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan rekolte tespit komisyonu tespitlerine şer koyan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu yıl birden bakanlığının rekolte tespitini savunur ve destekler oldu. Bize göre buradaki amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu sezon 30 liraya kadar çıkması ön görülen fındık fiyatını düşük tutmak. Yoksa, dün bakanlığının rekolte tespitine şer koyanlar bugün alkışlamaz. Çünkü bu yıl fındık geçen yıldan az, açık ve net olarak bizde tahminimizi açıklıyoruz, geçen yılın üçte biri. Bunu da sezon sezonun sonunda işlem gören fındıkta miktarından göreceğiz” dedi.
Karan, bu yıl fındığın altın kadar değerli olduğunu işaret ederek, “Hiç kimse üreticinin elinden fındığını ucuza alırımın hesabını yapmasın. Fındık üreticisi kafasındaki fiyat oluşmadan size kolay kolay ürün satmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntihar girişimi Karadeniz Sahil Yolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER İntihar girişimi Karadeniz Sahil Yolunu trafiğe ...
Giresun Valiliği'nde Kurban Bayramı öncesi pandemi toplantısı
YEREL HABERLER Giresun Valiliği'nde Kurban Bayramı öncesi pandemi ...
Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
YEREL HABERLER Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
Giresunlu balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı Av sezonunun tamamlanmasının ardından gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, Covıd-19 salgını nedeniyle yeni sezona gecikmeli de olsa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Giresunlu balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına ...
Giresun’da çocuk işçiler için müzik, resim, okuma kursları oluşturulacak
YEREL HABERLER Giresun’da çocuk işçiler için müzik, resim, okuma ...
Fiskobirlik’in 2020 yılı ciro hedefi 500 milyon lira
YEREL HABERLER Fiskobirlik’in 2020 yılı ciro hedefi 500 milyon lira
Fındık işçilerine asgari 100 lira ödenecek
YEREL HABERLER Fındık işçilerine asgari 100 lira ödenecek
Jandarmadan silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan silah operasyonu
Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na halktan yüzde 75 güvenoyu
YEREL HABERLER Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na halktan yüzde 75 ...
Fındık yola indi Giresun'da 2020 yılı ürünü yaş fındık, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda satılmaya başlandı
YEREL HABERLER Fındık yola indi Giresun'da 2020 yılı ürünü yaş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X