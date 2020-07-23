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Bu bal az kullanımda ilaç, çok kullanımda zehir oluyor Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: “Orman gülü balı bir çay kaşığından fazla yenilmesi halinde zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabiliyor”

İHA

Bu bal az kullanımda ilaç, çok kullanımda zehir oluyor Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: “Orman gülü balı bir çay kaşığından fazla yenilmesi halinde zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabiliyor”

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıların ‘orman gülü’ adlı bitkinin nektarından ürettikleri "deli bal" konusunda uyarılarda bulundu.
Orman gülü balının bir çay kaşığından fazla yenilmesi halinde zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olabileceğini söyleyen Elevli, bilinçli kullanılması yönünde bilgiler verdi.
Orman gülü balında son 10 yılın en yüksek rekoltesinin elde edildiğini kaydeden Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, “Deli bal, ülkemizde genelde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ormanlık alanlarda yetişen çiçeklerden elde edilir. Yaz aylarında açar ve orman gülü olarak bilinen komar çiçeklerinin arılarca kullanılmasıyla elde edilen bir baldır. Halk arasında deli bal olarak adlandırılır. Bu bal kendine has boğazda yanma hissi oluşturacak acılığa sahiptir” dedi.

"Bekletilip, az kullanılmalı"
Deli balın alternatif tıpta mide ağrılarında, şeker hastalığında ve tansiyon hastası tedavisinde kullanıldığını da belirten Elevli, ”Deli bal bilinçsiz kullanılması halinde ise zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol açmaktadır. Deli balın elde edildiği orman gülü bitkisinin yapısında 'grayanotoksin' adlı madde bulunmaktadır. Çiçeğin yapısında bulunan grayanotoksinler bala geçer ve bilinçli kullanılmada şifa, bilinçsiz kullanılmada ise zehirlenmeye yol açar. Tıbbi ilaç gibi düşünülmelidir. Deli bal arı kovanından sağım yapıldıktan sonra birkaç ay bekletilmelidir. Bekletildikten sonra toksisitesi kaybolur, bu durumda daha fazla miktarlarda tüketilebilir. Ancak sağımdan sonra tüketenler ise bir çay kaşığından fazla tüketmemelidir. Deli bal zehirlenmeleri taze olarak tüketilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bal alanlar mutlaka bal hakkında ne balı olduğu, ne zaman sağım yapıldığı gibi konularda bilgi almalıdır. Bilmedikleri balı alarak tüketmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Deli bal zehirlenmelerinin belirtileri
Al zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Elevli, “Şu aralar deli bal sağımı yapıldığından ve bilinçsiz kullanıldığından dolayı hastanelere bal zehirlenmesinden gidenleri yoğunlaştığı bilgisini alıyoruz. Bu konuda kesinlikle bilinçli tüketim gereklidir. Deli bal zehirlenmesinde ilk belirtiler, vücutta kaşınma, baş dönmesi, göz , bulantı, kusma, terleme ve uyuşma şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılar, kronik hastalıkları bulunanlar ve çocuklarda daha tehlikeli sonuçlar görülebilir. Böyle durumlarda hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Acil olarak turşu suyu içilmesini de önerebilirim. Turşu suyu sağlık kuruluşuna gidebilecek kadar zaman kazandırabilir” bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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