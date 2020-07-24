Gürültü yapan kardeşini öldürdü

Gülsen Mutlu AKYOL/ALUCRA, (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Alucra ilçesinde, Halil B. (68), evinin önünde baltayla odun kesen kardeşi Ahmet B.'yi (66) gürültü yaptığı gerekçesiyle tabancayla vurarak, öldürdü.
Olay, saat 07.00 sıralarında Alucra ilçesi Boyluca köyünde meydana geldi. Halil B., evinin önünde baltayla odun kesen aynı binada oturan kardeşi Ahmet B.'ye gürültü yaptığını söyledi. İki kardeş arasında çıkan tartışma büyüdü. Halil B., evinin balkonundan kardeşine tabancayla ateş etti. Ahmet B., olay yerinde hayatını kaybetti. Halil B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL
2020-07-24 12:26:25
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