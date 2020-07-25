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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu

DHA

11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu


Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BULANCAK, (Giresun), (DHA)- GİRESUN´un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Tevrat -Gülcan Akbayrak´ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2020-07-25 09:41:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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