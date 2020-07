11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu (3)

ELİF'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda kaybolan Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye, çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi.

Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerince yürütülüyor. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmaları, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak belirlenenen küçük kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı.

Kayıp kızın babası Tevrat Akbayrak, gözyaşları arasında arama-kurtarma çalışmalarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Baba Akbayrak, kızına ait bazı kıyafet ve eşyalarını, iz takip köpeklerine yardımcı olması için arama-kurtarma ekiplerine teslim etti.

`HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ´

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna da Semen Yaylası´ndaki arama kurtarma çalışmalarını yerinden inceledi, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm ekiplerin sahada her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak, arama faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Tuna, küçük kızdan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

`PEŞİMDEN GELİYORDU´

Kayıp Elif Akbayrak´ın üvey annesi Gülcan Akbayrak ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Hayvanları almaya gittik, ben geldim o üst yoldan, peşimden geliyordu. Hayvanları ahıra bağladım, Elif eve dönmedi. Sağa sola baktık ama yok. Akşamdan beri arıyoruz. Peşimden geliyordu, yoğun sis vardı. Bir sorunu yoktu, başarılı bir öğrenciydi. Bir psikolojik sorunu yoktu. Umarız sağ salim bulunur" dedi.

`ARAMADIK YER BIRAKMADIK´

Elif´i son görenlerden yayla sakini Nezir Usta da "Akşam annesiyle hayvanları almış yukarıdan doğru geliyorlardı. Eve yakın bir yerde sis ve yoğun duman vardı, orada kayboldu çocuk. Gece elimizde, el fenerleriyle aramadık yer bırakmadık. Tüm oba her yere baktık ama bir sonuç alamadık. Şimdi de güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarımızı devrettik. Aramalar sürüyor" diye konuştu.

`YANINDA KÖPEK VARDI´

Elif Akbayrak´ı yamaçta yanında köpekle beklerken fark edip seslendiğini anlatan Ayşe Temizel ise, "Akşam bahçede çalışıyordum, yanında köpek vardı. Köpek havladı; `Niye havlıyor´ diye baktım, Elif´i gördüm. Korktuğunu sandım. `Korkma kızım, karabaş gel dersen o sana bir şey yapmaz´ dedim. O da bana `Ben köpekten korkmuyorum ki´ dedi. Ben başka bir şey demedim. Geceden beri aradık ama bulamadık. İnşallah iyi haberlerini alırız" şeklinde konuştu.Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BULANCAK (Giresun), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2020-07-25



