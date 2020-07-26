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Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu

DHA

Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu


Ahmet BAYRAK/BULANCAK, (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda cuma günü akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, bugün sabah saatlerinde evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin yanında su içerken bulundu. Siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlenen Akbayrak'ın sisin etkisini yitirmesiyle döndüğü belirtildi.
Tevrat-Gülcan Akbayrak´ın kızı Elif Akbayrak, cuma günü saat 20.00 sıralarında Semen Yaylası'nda hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca gece yarısı sıralarında jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu´dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarına Jandarma istihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.
SİS ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI
Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları için çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameralarında kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak çalışmalar Elif'in kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı. Elif Akbayrak'ın babası Tevrat Akbayrak, kızına ait bazı kıyafet ve eşyalarını, iz takip köpeklerine yardımcı olması için arama-kurtarma ekiplerine teslim etti.
33 SAAT SONRA BULUNDU
Çalışmalar sürerken, yaylada bu sabah günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma, saat 05.00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan Elif Akbayrak'ın siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Bu sabah sisin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif´in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği ifade edildi. Soğukta üşüyüp, acıkan bitkin haldeki Elif, Jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
VALİ: ÇOCUKLARINIZA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN
Giresun Valisi Enver Ünlü de küçük kızın bulunduğunu Twitter hesabından duyurdu. Ekiplerin aramaları sonucu Elif´e ulaşıldığını belirten Vali Ünlü, paylaşımında "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Ahmet BAYRAK-Hakan KABAHASANOĞLU
2020-07-26 09:09:28

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