Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu (2)



TABURCU OLAN ELİF AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Giresun´un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda cuma günü akşam saatlerinde kaybolan ve bu sabah saatlerinde bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, getirildiği Bulancak Devlet Hastanesi´ndeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

Giresun Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen Akbayrak´ın, tedavisinin ardından taburcu edilerek, akrabalarına teslim edildiği belirtildi. Korktuğu için boş bir eve sığınan Akbayrak'ın, arama yapan ekipleri görerek yanlarına gittiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmaları, bu gece de (26.07.2020) sabaha kadar devam ettirilmiştir. Kesintisiz olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, bu sabah (26.07.2020) saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir."

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/GİRESUN,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun

2020-07-26 14:38:32



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