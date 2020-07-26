Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi serinlemek için derede boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak'a bağlı Hisarkaya köyünde bulunan Atlak Deresi’nde 3 arkadaşıyla dereye giren Çetin Elikara (42) bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamayan Elikara için güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve su altı arama ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Elikara'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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