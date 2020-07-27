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Kaybolduğu yaylada 33 saat sonra bulunan Elif ve ağabeyine devlet koruması

DHA

Kaybolduğu yaylada 33 saat sonra bulunan Elif ve ağabeyine devlet koruması


BULANCAK (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, yaylada hayvan otlattığı sırada kaybolan ve 33 saat sonra sağ olarak bulunan Elif (11) ve ağabeyi Hasan Akbayrak (13), devlet korumasına alındı.
TevratGülcan Akbayrak'ın kızı Elif Akbayrak, cuma günü saat 20.00 sıralarında Semen Yaylası'nda hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca gece yarısı sıralarında jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu´dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için aramakurtarma çalışması başlattı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.
SİS ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI
Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları için çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak çalışmalar Elif'in kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı.
33 SAAT SONRA BULUNDU
Çalışmalar sürerken, yaylada dün günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma, saat 05.00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan Elif Akbayrak'ın siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Sisin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif´in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği ifade edildi. Soğukta üşüyüp ve acıkan bitkin haldeki Elif, jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Elif Akbayrak, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.
ELİF VE AĞABEYİ DEVLET HİMAYESİNE ALINDI
Bulancak Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kaybolduktan sonra sağ bulunan Elif Akbayrak ile ağabeyi Hasan Akbayrak için acil koruma kararı alındığını bildirdi.  Elif Akbayrak ve ağabeyi Hasan Akbayrak'ın, eğitim ve sosyal hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürmesi için devlet korumasına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler üzerine Elif ve Hasan Akbayrak kardeşlerin mevcut yaşam koşullarının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediği kanaatinin oluşması üzerine acil koruma kararı alınarak, 26.07.2020 tarihi itibarıyla devletin şefkat ve himayeleri altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak BULANCAK (Giresun),(DHA)
2020-07-27 22:44:46

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