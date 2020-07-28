TBMM Fındık Çalışma Grubu: “Üreticilermiz adeta çifte bayram sevincini yaşıyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Fındık Çalışma Grubu: “Üreticilermiz adeta çifte bayram sevincini yaşıyorlar”

İHA

TBMM Fındık Çalışma Grubu: “Üreticilermiz adeta çifte bayram sevincini yaşıyorlar”

Fındık üreten illerin milletvekillerinin TBMM bünyesinde oluşturduğu Fındık Çalışma Grubu, Giresun kalite fındık için 22,5 lira, Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak belirlenen fındık fiyatları konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını belirtti.
Fındık üreten Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli illerinin milletvekilleri tarafından TBMM bünyesinde oluşturulan Fındık Çalışma Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı fındık müdahale alım fiyatlarının, 50 randıman Giresun kalite fındık için 22,5 lira, 50 randıman Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak açıklanması konusunda hükümetin her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşıladığını belirtti.
Fındık Çalışma Grubu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “TBMM Fındık Çalışma Grubu olarak açıklanan fiyat ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Fiyatlar, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22.5 lira, 50 randıman Levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlara mazot, gübre, tarım sigortası, organik tarım ve alan bazlı destekler de ilave edildiğinde kilogram fiyatları 25 TL ile 25,5 TL’ye ulaşmaktadır. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkürler Sayın Tarım ve Orman Bakanımız” ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada, hükümetin her yıl beklentileri karşıladığı vurgulanarak, “Hükümetimiz her yıl olduğu gibi bu sene de beklentileri karşılamış, gereğini yapmıştır. Fındık üreticilerimiz, açıklanan fiyattan çok memnundur ve adeta çifte bayram sevincini yaşamaktadır. Şimdi sıra üreticimizde. Üreticimiz, fındığı erkenden, yani tam olarak olgunlaşmadan toplamayarak, iyi kurutarak, mecbur kalmadıkça emanete vermeyerek fındığına sahip çıkmalı ve açıklanan fiyatların üzerinde bir fiyatla ürününü değerlendirmelidir. Böylece fındıktan hem üreticimiz, hem de Türkiye kazançlı çıkacaktır. Fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak üreticilerimize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve Fındık Çalışma Grubu’nu oluşturan kıymetli milletvekili arkadaşlarıma ve sahada alım sürecini yürüten ve yürütecek olan TMO çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” denildi.
Ayrıca Fındık Çalışma Grubu, her zaman olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fiskobirlik 82 yaşında Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Fiskobirlik kuruluşunun 82. yılında da fındık ve fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir”
YEREL HABERLER Fiskobirlik 82 yaşında Fiskobirlik Yönetim Kurulu ...
Giresunlu fındık üreticileri açıklanan fındık fiyatını değerlendirdi "Fiyat güzel, rekolte düşük" diyen üreticiler fiyatı beklentilerinin de üzerinde buldu
YEREL HABERLER Giresunlu fındık üreticileri açıklanan fındık ...
Giresun'da otobüs yangını korkuttu
YEREL HABERLER Giresun'da otobüs yangını korkuttu
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı”
YEREL HABERLER AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan ...
Yuvasından düşen karga esnafın ve vatandaşın ilgi odağı oldu 'Bilo' ismi verilen kargayı esnaflar elleri ile besliyor
YEREL HABERLER Yuvasından düşen karga esnafın ve vatandaşın ilgi ...
Kaybolduğu yaylada 33 saat sonra bulunan Elif ve ağabeyine devlet koruması
YEREL HABERLER Kaybolduğu yaylada 33 saat sonra bulunan Elif ve ...
Giresun’da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ağabeyi devlet himayesine alındı
YEREL HABERLER Giresun’da yaylada kaybolduktan sonra bulunan Elif ve ...
Görele’de yapımı tamamlanan mezbaha Kurban Bayramı’nda hizmet verecek
YEREL HABERLER Görele’de yapımı tamamlanan mezbaha Kurban ...
Görele’ye atanan Kaymakam Murat Özdemir görevine başladı
YEREL HABERLER Görele’ye atanan Kaymakam Murat Özdemir görevine ...
Giresun’da Kurban Bayramı önlemleri alındı
YEREL HABERLER Giresun’da Kurban Bayramı önlemleri alındı
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Giresun Valiliği'nden yaylada bulunan Elif ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Giresun Valiliği'nden yaylada bulunan Elif ile ilgili ...
Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu (2)
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu (2)
Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık ...
Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu/ Ek ...
Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ bulundu
Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu
YEREL HABERLER Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X