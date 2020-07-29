Giresun Kalesine yerleştirilen ışıklı Giresun tabelasının açılışı yapıldı Giresun’un terası ışıl ışıl oldu

Birinci derece doğal sit alanı olan Giresun Kalesi’nde Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun katılımıyla Giresun’un tanıtımına büyük katkısı olan ışıklı Giresun tabelası ve kale surları aydınlatmasının açılışı yapıldı.

Giresun’da turistlerin uğrak noktalarından olan Giresun Kalesi'nde ışıklandırma ve alt yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Şehrin en nadide noktalarından biri olan Giresun Kalesinde, Giresun Belediyesi tarafından şehrin tanıtımına büyük katkısı olması düşünülen kale surlarının aydınlatması ve kalenin doğu yakasına sahilden görünecek şekilde yerleştirilen ışıklı Giresun tabelasının açılışı yapıldı.

Her fırsatta turizmin bir altyapı işi olduğunu vurgulayan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Kalemiz, şehrimizin en nadide noktalarından birisidir. Kalemizi önce bir ışıklandıralım dedik. Tabi kalemizde devam eden yürüyüş yollarımızı, seyir terasımız gibi çalışmalarımız var, eksikliklerimiz var. Tamiratlarımız devam ediyor” dedi.

Öncelikle Giresun’un doğal güzellikleriyle turizme kazandırılması gerektiğini belirten Giresun Valisi Enver Ünlü, “Gerçekten Karadenizin incisi Giresun, bakir kalmış. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle keşfedilmeye değer çok güzel bir şehir. Bizde bu şehri hem iç turizm hem dış turizmde vatandaşlarımıza ve turistlere tanıtmamız lazım. Turizm pastasını büyüterek, bu pastadan hakettiğimiz payı almamız lazım” ifadelerini kullandı.

Açılıştan sonra Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile beraberindekiler Giresun Kalesini dolaşarak seyir terasında Giresun manzarasını seyrettiler.

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