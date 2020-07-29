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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal: "Sosyal mesafeli bayramlaşın"

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal , yaklaşan Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gökal, el öpme, tokalaşma, sarılma gibi ritüellerden uzak durulmasını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal: "Sosyal mesafeli bayramlaşın"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal , yaklaşan Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gökal, el öpme, tokalaşma, sarılma gibi ritüellerden uzak durulmasını söyledi.
Dünya genelinde etkisini sürdüren ve risk grubu vatandaşlarda çok sayıda ölüme neden olan Korona virüs salgınının bulaşma tehdidinin hala devam ettiğini vurgulayan Giresun Özel Ada Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal, Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Dr. Gökal, “Türk toplumunda her bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme ve bununla birlikte kalabalık ortamlar oluşturma gibi ritüellerden mutlaka kaçınılması gerekmektedir. Bayram ziyaretlerini yaparken özellikle riskli yaş grubu ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin evlerinde kalabalık ortam oluşturmamaya dikkat ederek ve kısa sürede bitecek şekilde gerçekleştirmeliyiz. Ziyaretlerimizi önceden haber vererek yapmalıyız, özellikli kapalı ortamlarda 45 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir araya gelmeliyiz. Bu bayram özellikle en yakınımız bile olsa el öpme, tokalaşma, sarılma geleneklerini önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bayramda el öpmeyin”
Bayram ziyaretlerine gidildiğinde pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyulması gerektiğinin öneminden bahseden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal, “Yüz yüze bir buçuk metreden daha fazla yakınlaşmamalıyız. Ziyarete gelen herkese önce kolonya tutmalıyız, elin her noktasına temas etmesine önem göstermeliyiz. Kalabalık bayram sofralarından kaçınmaya çalışılmalı, toplu yemek yenmemeli, yemek yerken maske çıkarıldığı ve mesafe azaldığı için riskin arttığı unutulmamalıdır. İkramlar ise mümkün olduğu kadar tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ile yapılmalıdır. Geleneklerimize aykırı da olsa bu bayramda mümkün olduğu kadar evde kalmak, telefon veya görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır. Gençler taşıyıcı olabileceklerini, hastalığı büyüklerine geçirme ve onların yaşamlarını riske atma ihtimalini unutmamalıdır” diye konuştu.
Uzman Dr. Gökal, ayrıca kurban kesimi ve dağıtımına az kişinin gitmesi, kesim sırasında maske ve eldiven kullanılması ve dağıtılacak etlerin tek kullanımlık poşetlere konması konusunda da uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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