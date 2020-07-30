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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğada zehirlenen vaşak tedavi altına alındı

İHA

Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Doğada zehirlenen vaşak tedavi altına alındı

Giresun’un Dereli ilçesinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.
İlçenin Kümbet Yaylası mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, köylüler tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne getirilen vaşak, tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonrası yılan sokması veya herhangi bir şekilde zehirlendiği belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dereli’nin Kümbet yaylasında vatandaşlar tarafından bulunan vaşak şube müdürlüğümüze getirildi. Yapılan müdahalelerin ardından gıda veya yılan sokması sonucu zehirlenmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Tedavi altında bulunan vaşakın sağlık durumu iyiye gitmektedir. Tamamen iyileşmesinin ardından kendi doğal ortamına bırakılacaktır. Nesli tehlike altında bulunan vaşak konusunda vatandaşların duyarlı olmaları memnuniyet vericidir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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