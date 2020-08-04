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Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Suriyeli Alan Bakr, yaşamak için geldiği Türkiye’de hayalini gerçekleştirdi

İHA

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Alan Bakr, örnek bir başarıya imza attı. Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Bakr, okuduğu fakültenin birincisi olma başarısını gösterirken, çektiği kısa filmlerle de ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.

Savaştan kaçtı üniversitede fakülte birincisi oldu, ödüller kazandı Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Suriyeli Alan Bakr, yaşamak için geldiği Türkiye’de hayalini gerçekleştirdi

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki Alan Bakr, örnek bir başarıya imza attı. Savaşın ve şiddetin kol gezdiği ülkesinde bütün imkansızlıklara rağmen eğitimden kopmayan Bakr, okuduğu fakültenin birincisi olma başarısını gösterirken, çektiği kısa filmlerle de ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Alan Bakr, yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için pes etmedi. Uzun süre kamplarda kaldı, çöp topladı, inşaatlarda, kanalizasyonlarda çalıştı. Önce denklik sınavına girerek lise eğitimini tamamladı. Daha sonra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giren Alan Bakr, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi’nde kazandığı Radyo Televizyon ve Sinema bölüm birincisi olarak bitirirken, yaptığı kısa filmlerle de ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi oldu.

Hayali, ülkesinde yaşananları film yapmak
Yaklaşık 7 yıl önce ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını anlatan Alan Bakr, “Suriye'nin Afrin şehrinde yaşıyorduk. Henüz liseyi bitirmemiştim. Çaresiz iç savaştan ailemle kaçmak zorunda kaldık. Ben eğitimimi tamamlamak istiyordum ama bu o kadar kolay olmadı. Uzun bir süre Türkiye’deki sığınmacılarla kaldık. Bu süre içerisinde inşaat, kanalizasyon, garsonluk gibi bir çok işlerde çalıştım. Sonra bir ağabeyin yardımıyla önce denklik sınavına girdim liseyi bitirdim. Sonra ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) sınavına girdim. Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinin kazanınca çok sevindim. Sevincimden ağladım çünkü babam Suriye televizyonunda senarist ve yönetendi. Ağabeyim tiyatrocu, ablam ise ses sanatçısıydı. Ben de sanatçı bir aileden geldiğim için yönetmen olmak istiyordum. Hem çalıştım hem de okudum ve nihayetinde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün fakülte birincisi olarak bitirdiğimi öğrendim. Bu süre içerisinde de kısa film çalışmalarım oldu. Türkiye’de ve Avrupa’da yarışmalarda bu filmlerim birçok ödülün sahibi oldu. Bu da beni ayrı bir mutlu etti. Bundan sonraki amacım ise ülkemde yaşananların anlatıldığı bir film yapmak. Sinemanın ve Kitle İletişim Araçlarının gücünün biliyorum. Bu nedenle belki ülkemiz insanlarının yaşadıklarını dünyaya daha iyi anlatabilirim” dedi.

Başarılarıyla hocalarının gururu oldu
Hem çalışkan hem de yetenekli bir öğrenciye sahip oldukları için mutlu olduklarını anlatan Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, “Öğrencimizin dersine ben de girdim. Alan Bakr, Suriye’den ülkemize gelen ve şuan vatandaşımız olan bir öğrencimiz. En önemli özelliği İletişin Fakültesi mezunu olarak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamayla alakalı üstün bir yeteneğe sahip olduğunu gördük. Hem çalışkan hem de yetenekli bir öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bizi de gururlandıracak çalışmalarla adından söz ettirecektir” ifadelerini kullandı.
Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mesut Coşkun ise “Öğrencimizin yaptığı en iyi şey pes etmedi, sabretti ve bu da ona hem eğitimde hem de pratik olarak yaptığı çalışmalarda başarı kazandırdı. Ulusal ve uluslararası alanda 'Emel' adlı kısa filmiyle dört tane ödül kazandırdı. Bunun yanı sıra bir çok çalışması yarışmalarda finalist oldu. Örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu” diye konuştu.

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