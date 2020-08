Giresun’a ilk mevsimlik işçi kafilesi geldi Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere yollara düşen tarım isçilerinin ilk kafilesi Giresun’a ulaştı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere yollara düşen tarım isçilerinin ilk kafilesi Giresun’a geldi. Her yıl ağustos ayının ilk haftasında Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi illerden Giresun’a gelen binlerce tarım işçisi için bu defa Korona virüs (Covid19) tedbirleri alındı. Pandemi dolayısıyla mevsimlik tarım işçilerinin seyahatlerinde sorunlar yaşanmaması adına İl Pandemi Kurulu Kararı ile alınan önlemler uygulandı. .



Giresun’a gelen mevsimlik tarım işçileri konaklama alanlarına ateşleri ölçülerek alınıyor

Günlük 70 liraya çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışan işçiler, “Yıl boyunca sadece 34 ay boyunca tarım işlerinde çalışıyoruz. Buralardan kazandığımız yevmiye ile bir yıl boyunca geçinmeye çalışıyoruz. Bu sezon virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alınıyor. Her yerde sıkı denetim var. Ama mecburen çalışmak zorundayız. Bizde virüs salgınına karşı evde kalalım istiyoruz. Ama çalışmasak da olmuyor mecburen mevsimine göre hasada gidiyoruz. Bundan öne çilek hasadındaydık, şimdi fındığa geldik fındıktan sonra patates hasadına gideceğiz. Tedbirlere uyarak çalışmaya çalışacağız” ifadelerini kullandılar.



“Talep çok ama tedbirler önemli”

Yaklaşık 20 yıldır bir kadın olarak Dayıbaşılığı yapan Medine Çavuş ise her sezon Giresun'a geldiklerini belirterek, "Mevsimlik işçilerin kimlikleri yeni belirleniyor ve o kimlik bilgileri güvenlik güçleri ile paylaşılıyor. Hiçbir sorun yaşanmaması için titizlikle hareket ediyoruz. Yaklaşık 20 yıldır dayıbaşılığı yapıyorum. Bir kadın olarak yöre halkıma çevreme ekmek parası kazandırmaya çalışıyorum. Bu zor süreçte de yine ihtiyacı olanları gözeterek fındık hasadına getirdim. Getirdiğim işçilerin çoğundan Dayıbaşı ücreti almıyorum dahi amacım onlara yardımcı olmak. Bir anne yüreği ile hareket ediyorum çocuklarım yaşındaki işçiler çalışıyor kimisi okul harçlığını çıkartıyor kimisi aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bunları bir anne olarak görünce Dayıbaşı ücreti almayı dahi vicdanım elvermiyor. Bu nedenle benimle gelmek isteyen çok ama ancak 20 kişiyle gelebildim. Bu dönem normal bir süreç değil çünkü dünyada bir pandemi yaşıyor. Bu nedenle seyahat ettiğimiz araç kapasitesini, konaklama yerini ve gelecek kişilerin sağlık durumlarını düşünmeliyiz. Dolayısıyla gelmek isteyen çok ama bütün tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

