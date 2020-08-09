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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı

İHA

Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, oğlunun nikahını kıydı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun oğlu Ahmet Semih, Burcu Kılıç ile evlendi. Çiftin özel bir kolejin sosyal tesislerinde düzenlenen düğün ve nikah törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahı damadın Belediye Başkanı olan babası Aytekin Şenlikoğlu kıyarken çifttin şahitliğini ise AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk yaptı.
Mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi hiç bir şeyi esirgemeyin” temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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