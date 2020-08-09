Vali Ünlü, “Eğitimde başarı tesadüf değil” LGS’de 2019 yılında Türkiye üçüncülüğü başarısını elde eden Giresun 2020 yılında da 286 puan olan Türkiye ortalamasına 15 puan fark attı

Giresun, 2020 Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye ortalamasından 15 puan farkla 2019 yılındaki başarısını sürdürdü.

LGS’de 2019 yılında Türkiye üçüncülüğü başarısını elde eden Giresun 2020 yılında da 286 puan olan Türkiye ortalamasına 15 puan fark atarak 301 puan olarak gerçekleştirdi.

Giresun’daki LGS başarısının tesadüf olmadığını ifade eden Vali Enver Ünlü, bu başarısından dolayı İl Milli Eğitim camiasını kutladı.

Giresun’da LGS’ye hazırlık sürecinin çok iyi yürütüldüğünü belirten Vali Enver Ünlü, “İlimizde "Uzakta Değiliz" projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla LGS’ye ait tüm göstergelerde Giresun Türkiye ortalaması üzerinde yer aldığı görülmektedir. LGS’de ilimizden 55 öğrencimiz yüzde 1’lik dilimde yer alırken, sınava giren öğrencilerimizden 2 bin 142’si de en az bir dersten tüm sorulara doğru cevap vermiştir. LGS sınavında 2020 yılı Türkiye ortalaması 286 puan iken, Giresun puan ortalaması ise yaklaşık 15 puan farkla 301 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, gençlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Giresun’un 2019 yılı LGS başarısının 2020 yılında da devam ettiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise ekip ruhu ile hareket edilmesinin başarıyı getiren en önemli faktörlerden olduğunu ifade etti.

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