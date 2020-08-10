Giresun’da en az vaka bu ilçede görüldü Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı.

Giresun’un en az Korona virüs (Covıd19) vakasının yaşadığı ilçelerden birisinin Doğankent olduğu ifade edildi. Giresun ve ilçelerinin tamamında gurbetçilerin gelişinin ardından Korona virüs vakaları görülmüş olsa da en az vaka görülen ilçelerden birisinin Doğankent olduğu belirtildi.

İlçede Korona virüs salgınını önlemek amacıyla sıkı tedbirlerin alınarak ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten bugüne ilçede sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı. Kaymakam Karataş, “Gevşemek yok, Sağlık Bakanlığı ne derse harfiyen uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza alınması gereken önlemler konusunda her daim bilgilendirme yapıyoruz. Jandarmamızla, emniyetimizle, din görevlilerimizle köy köy, mahalle mahalle bilgilendirme yapıyoruz. Virüs salgınının önüne geçmek için gevşemeye, rehavete fırsat vermemeye çalışıyoruz. Özellikle toplu yapılması gerek etkinliklere sıkı tedbirler alıyoruz. Bütün bunları da vatandaşlarımızı düşündüğümüz için yapmak zorunda olduğumuzu vatandaşlara anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı ve anlayışlı yaklaşımları sonucu Allah’a şükürler olsun bugüne kadar ilçemizde vaka görülmemişti. Gelen gurbetçilerimiz nedeniyle 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı. Bunlardan sadece bir hastamız yatmakta, iki hastamız iyileşmiş durumda, bir hastamızda izolasyondadır” bilgisini verdi.

İlçede alınan tedbirlerden son derece memnun olduklarını iade eden vatandaşlarda, “İlçe Kaymakamlığımızın aldığı her karara uyuyoruz. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Toplu halde ortamlarda bulunmuyor ya da sosyal mesafeyi kuruyoruz. Maske, mesafe ve hijen kurallarına uyduğumuz takdirde de riski azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

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