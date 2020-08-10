Giresun’da en az vaka bu ilçede görüldü Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da en az vaka bu ilçede görüldü Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı

İHA

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türkiye'de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı.

Giresun’da en az vaka bu ilçede görüldü Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bugüne sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı.
Giresun’un en az Korona virüs (Covıd19) vakasının yaşadığı ilçelerden birisinin Doğankent olduğu ifade edildi. Giresun ve ilçelerinin tamamında gurbetçilerin gelişinin ardından Korona virüs vakaları görülmüş olsa da en az vaka görülen ilçelerden birisinin Doğankent olduğu belirtildi.
İlçede Korona virüs salgınını önlemek amacıyla sıkı tedbirlerin alınarak ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten bugüne ilçede sadece 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı. Kaymakam Karataş, “Gevşemek yok, Sağlık Bakanlığı ne derse harfiyen uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza alınması gereken önlemler konusunda her daim bilgilendirme yapıyoruz. Jandarmamızla, emniyetimizle, din görevlilerimizle köy köy, mahalle mahalle bilgilendirme yapıyoruz. Virüs salgınının önüne geçmek için gevşemeye, rehavete fırsat vermemeye çalışıyoruz. Özellikle toplu yapılması gerek etkinliklere sıkı tedbirler alıyoruz. Bütün bunları da vatandaşlarımızı düşündüğümüz için yapmak zorunda olduğumuzu vatandaşlara anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı ve anlayışlı yaklaşımları sonucu Allah’a şükürler olsun bugüne kadar ilçemizde vaka görülmemişti. Gelen gurbetçilerimiz nedeniyle 4 kişide pozitif bulguya rastlanıldı. Bunlardan sadece bir hastamız yatmakta, iki hastamız iyileşmiş durumda, bir hastamızda izolasyondadır” bilgisini verdi.
İlçede alınan tedbirlerden son derece memnun olduklarını iade eden vatandaşlarda, “İlçe Kaymakamlığımızın aldığı her karara uyuyoruz. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Toplu halde ortamlarda bulunmuyor ya da sosyal mesafeyi kuruyoruz. Maske, mesafe ve hijen kurallarına uyduğumuz takdirde de riski azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulancak’ta başlayan projeler 2022 yılında tamamlanacak
YEREL HABERLER Bulancak’ta başlayan projeler 2022 yılında ...
Vali Ünlü, “Eğitimde başarı tesadüf değil” LGS’de 2019 yılında Türkiye üçüncülüğü başarısını elde eden Giresun 2020 yılında da 286 puan olan Türkiye ortalamasına 15 puan fark attı
YEREL HABERLER Vali Ünlü, “Eğitimde başarı tesadüf değil” LGS’de ...
Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona gelindi Giresun’da yapımı süren 20 bin kişilik Çotanak Spor Kompleksi’nin yüzde 97’si tamamlandı
YEREL HABERLER Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona ...
Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı
Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkanlığa seçildi
YEREL HABERLER Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkanlığa seçildi
Giresunspor yeni başkanını seçti Giresunspor'da Hakan Karaahmet başkan seçildi
YEREL HABERLER Giresunspor yeni başkanını seçti Giresunspor'da Hakan ...
Giresunspor’da kongre heyecanı başladı 721 delegenin oy kullanacağı kongrede iki aday yarışıyor
YEREL HABERLER Giresunspor’da kongre heyecanı başladı 721 delegenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X