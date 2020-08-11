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Serbest piyasanın fındık alım fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek

İHA

Giresun'da 2020 yılı fındık hasadının başlamasının ardından serbest fındık piyasında gözler ihracatçılara çevrildi. İhracatçıların önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantının ardından serbest piyasa fiyatları belirlenecek.

Serbest piyasanın fındık alım fiyatları önümüzdeki günlerde belirlenecek

Giresun’da 2020 yılı fındık hasadının başlamasının ardından serbest fındık piyasında gözler ihracatçılara çevrildi. İhracatçıların önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantının ardından serbest piyasa fiyatları belirlenecek.
Karadeniz bölgesinin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındık, resmi olarak 8 Ağustos günü toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapacağı Giresun kalite fındık için 22,5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak fiyatların açıklanmasının ardından serbest piyasa için fındık fiyatlarının belirlenmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde ihracatçıların gerçekleştireceği toplantının ardından serbest piyasa fiyatları belirlenecek. Giresunlu fındık tüccarlarının tahminleri 21 ile 22 lira civarı fiyat verilmesi yönünde.
Fındık tüccarı Ayhan Kır, serbest piyasayı ihracatçıların belirlediğini belirterek “Şu an yeni sezon ürünü için ihracatçıların fiyat belirlemesini bekliyoruz. Geçen sezonun ürünü için şu an piyasa 20 lira civarı fiyat veriliyor. Yeni sezon ürünü için önümüzdeki cuma ya da pazartesi günü ihracatçıların gerçekleştireceği toplantıda belirlenecek fiyatlara göre fındık alımına başlayacağız. Şu anki fiyatların hepsi geçersiz” dedi.
Serbest piyasanın 21 ile 22 lira civarı olabileceğini belirten tüccar Adnan Güner, “2020 yılı ürünü henüz pazara inmedi. Ama yeni sezon ürünü için 21 ile 22 lira civarı bir fiyat konuşuluyor. Yeni ürün için henüz pazara inmediği için bir piyasa oluşmadı. Kimi üreticiler fındığını topladı kimisi henüz bahçeye girmedi. Fındığın toplanması, kurutulması derken en erken 1 hafta sonra pazara inmeye başlar. Geçen sezon ürünü için 19 ile 20 lira gibi fiyattan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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