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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor yönetimi, kulübün ekonomik sorunlarına çözüm arıyor

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yapılan olağanüstü kongrenin ardından oluşturulan yeni yönetim, kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm yolları arıyor.

Giresunspor yönetimi, kulübün ekonomik sorunlarına çözüm arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da yapılan olağanüstü kongrenin ardından oluşturulan yeni yönetim, kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm yolları arıyor.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor, 20192020 sezonunda hedeflerine ulaşamayınca olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Olağanüstü kongrenin ardından oluşturulan yeni yönetim kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm yolları aramaya başladı.
Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, kulübe kalıcı gelir sağlayan iki önemli konu üzerine açıklamalarda bulundu. Karademir, Giresunspor’a kalıcı gelir sağlayan Giresun Limanındaki otopark alanıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Limandaki otopark alanı Giresunspor’a kalıcı gelir olsun diye otoparka çevrildi. Limanda inşaat başladığı zaman inşaatı yapan firmaya ait iş makineleri daha rahat çalışsın diye bir süreliğine otoparkın kapatılması bizden talep edildi ve bu konuda kulübe belirli bir ücret ödendi. Ama daha sonra limanda inşaat bitince firma burayı kendisi işletmeye başladı. Talebimiz liman sahasındaki otopark alanının liman firması tarafından acilen kulübümüze iadesini talep ediyoruz. Bütün Giresunlulardan bu konuda destek bekliyoruz. Geliri bize ait olan bu alanın en hızlı bir şekilde geri verilmesini istiyoruz. Sürekli gelir olması açısından bizim için çok önemli bir konu” dedi.
Basın Sözcüsü Karademir, diğer bir konu olan Giresunspor’a tahsis edilen akaryakıt istasyonu arazisi konusuna değindi. Karademir, Giresunspor’a gelir sağlayacak olan akaryakıt istasyonu konusuyla ilgili “2015 yılında Giresunspor’a gelir sağlaması amacıyla akaryakıt istasyonu yapılması planlanan arazi Giresunspor’un elinden alındı. Daha sonra yatırımcı firmaya ihale olarak verildi. Bir bu noktada yatırımcı firmanın harcamış olduğu bedeli geri iade ederek arsanın bize iadesini istiyoruz. Bo konu gündemimizde ilk sırada yer alıyor. Akaryakıt istasyonu bizim için önemli bir projeydi ama hayata geçmedi. Bu konuda ciddi bir destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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