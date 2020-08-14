İzmir Çeşme'de çıkan yangın Bakan Pakdemirli'nin Giresun programını iptal ettirdi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugünkü Giresun programı İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün İzmir'den Giresun'a gelerek fındık hasat programına katılarak bakanlığı ile ilgili çeşitli ziyaretlerde bulunacaktı. Ancak Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik sahada çıkan yangının büyüme tehlikesi nedeniyle bölgeye helikopterle giderek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, yangın nedeniyle Giresun programını iptal ederek ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.