FİSKOBİRLİK açıkladığı tarihte fındık alımına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK açıkladığı tarihte fındık alımına başladı

İHA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladığını açıkladı.

FİSKOBİRLİK açıkladığı tarihte fındık alımına başladı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladığını açıkladı.
Birliğe üye tüm ortaklardan piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde, ‘’Yüzde 50 randıman hesabı’’ usulüne göre fındık alımına başlandığını belirten FİSKOBİRLİK, ayrıca ortak olmayan üreticilerden de piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinde ‘’Yüzde 50 randıman hesabı’’ usulüne göre alım yapıldığını bildirdi.
FİSKOBİRLİK’TEN yapılan yazılı açıklamada, fındıklarını Fiskobirlik’e getiren üreticilerin ve ortakların ürün bedellerinin, ister peşin, ister emanet usulüyle ödendiği belirtildi. Fındıklarını öğleden önce teslim eden üreticilerin ve ortakların peşin ödeme usulüne göre ürün bedelleri aynı gün içerisinde beyan edilen hesaplarına aktarılırken, öğleden sonra fındıklarını teslim eden üretici ve ortakların ürün bedellerinin ise, bir sonraki gün öğleden önce beyan edilen banka hesabına aktarıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada alım usullerine de yer verildi. Buna göre üretici ve ortakların fındıkları FİSKOBİRLİK’e ait kooperatiflerce oluşturulan alım noktalarından ya da çuvallanmış olması koşuluyla üretici ve ortakların harmanlarından teslim alınacağı belirtildi. Ayrıca harmandan teslim alınan fındıklar için, üretici ve ortaklardan hiçbir hamaliye ve yol masrafı kesintisi yapılmayacağı da bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor, kamp için Erzurum’a gidiyor
YEREL HABERLER Giresunspor, kamp için Erzurum’a gidiyor
Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu
Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı, o çaycı şimdi meşhur oldu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için tahta kepçeyle çay servis ederken fotoğrafını paylaştığı Giresun Göreleli çaycı Mehmet Patan örnek gösterilmekten memnun
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşmıştı, o çaycı ...
Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri ...
Fındığın sütünü çıkardılar Giresunlu işletmeci Ayhan Akten: "Giresun fındığından üretilen fındık sütü sağlık açısından son derece faydalı"
YEREL HABERLER Fındığın sütünü çıkardılar Giresunlu işletmeci Ayhan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X