Yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 6 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

'İyi ki senin kızınım'

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Arzu ERBAŞ/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da 6 yaşındaki Mehmet Mengene, babasının kullandığı otomobilin, önünde giden yolcu otobüsüne çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun´dan Trabzon yönüne giden Hüseyin Mengene yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önünde giden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, sürücü Hüseyin Mengene yaralanırken, oğlu Mehmet Mengene hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin Mengene, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Ölümüyle ailesini yasa boğan Mehmet Mengene ise dün Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-08-18 09:39:06



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