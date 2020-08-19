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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 ürünü fındık 22 liradan pazara indi

İHA

Giresun'da 2020 ürünü fındık serbest piyasada kilogramı 22 liradan sezona başladı.

2020 ürünü fındık 22 liradan pazara indi

Giresun’da 2020 ürünü fındık serbest piyasada kilogramı 22 liradan sezona başladı.
Ağustos ayının ilk haftasında başlayan 2020 yılı fındık sezonunda hasat devam ederken hasadın ilk ürünleri pazara inmeye başladı. İlerleyen süreçte yeni sezon ürününün büyük miktarlarda pazara inmeye başlamasıyla fiyatların tam anlamıyla oluşağını beliren Fındık Tüccarı Ekrem Civelekoğlu, “Şu anda 2020 ürünü fındık için belirlenen fiyat 22 liradır. Üreticilerden 22 liradan almaya başladık. Mesela dün bir üreticimizden 22 liradan 1 ton fındık aldık. İlerleyen süreçte fındık tam anlamıyla pazara inmeye başladığında 22 ile 22,5 lira arasında fiyat oluşur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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