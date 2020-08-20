Giresun’da 28 kök kenevir ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 28 kök kenevir ele geçirildi

İHA

Giresun'un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi.

Giresun’da 28 kök kenevir ele geçirildi

Giresun’un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş Köyünde B.K.’ye ait arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Şüpheliye ait evin bahçesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli B.C. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını ...
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına ...
2020 ürünü fındık 22 liradan pazara indi
YEREL HABERLER 2020 ürünü fındık 22 liradan pazara indi
Giresunspor’da yeni transferler büyük ölçüde tamamlandı
YEREL HABERLER Giresunspor’da yeni transferler büyük ölçüde ...
Bulancak Galericiler Sitesi'nde sona doğru
YEREL HABERLER Bulancak Galericiler Sitesi'nde sona doğru
Giresun'da 65 yaş üstüne kısıtlama
YEREL HABERLER Giresun'da 65 yaş üstüne kısıtlama
Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal Şahin uluslararası online sempozyumda Türkiye’yi temsil etti
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal Şahin uluslararası online ...
Giresun’da düğünlerin süreleri 3 saat ile sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Giresun’da düğünlerin süreleri 3 saat ile ...
Fındık ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Fındık ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
FİSKOBİRLİK, fındık alımına başladı
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK, fındık alımına başladı
Yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 6 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 6 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X