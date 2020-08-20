İş yerinde bulduğu 170 bin liralık ziynet eşyasını sahibine teslim eden esnafa plaket verildi

Giresun’da pide restoranı işleten Furkan Aydın, bir müşterinin iş yerinde unuttuğu çanta içerisindeki 170 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı polis ekipleri aracılıyla sahibine teslim edince Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Furkan Aydın’ı plaketle ödüllendirdi.

Giresun’da 13 Ağustos günü akşam saat 21.00 sıralarında pide restoranı işletmecisi Furkan Aydın, iş yerinde temizlik yaptığı sırada bulduğu çantanın içinde 170 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar nakit para olduğu fark edince iş yerini kapatana kadar sahibinin gelmesini bekledi. Değerli eşyaların sahibi gelmeyince emniyet ekiplerine haber veren Aydın, ilgili kişilerin bulunmasıyla değerli eşyaları polis ekipleri eşliğinde sahibine teslim etti. Furkan Aydın’ın bu erdemli davranışını ödüllendirmek isteyen Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara ve Bakkallar Odası Başkanı Osman Şen, diğer esnaflara örnek olması amacıyla Furkan Aydın’a plaket takdim etti.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara, ahilik ilkeleriyle bağdaşan bu erdemli davranışı ödüllendirmek istediklerini belirterek, “İlimizde gururla ifade edeceğimiz bir olayın yaşanmasıyla ilgili esnaf ve sanatkarların hamilik ilke ve geleneklerine ve dürüstlük erdemine şahit olmaktayız. Covid19 salgını nedeniyle esnafımızın zor günler yaşadığı bu günlerde böyle erdemli bir hareketi yaparak bu parayı sahibine iade ederek ahilik ilkeleriyle bağdaşan bu noktada esnaf kardeşimize teşekkür ve takdir duygularımızı belirterek bu esnaf kardeşimize örnek davranışından dolayı plaket takdim ederek teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İşletmeci Furkan Aydın ise, “Akşam saatlerinde temizlik yapılırken masanın altında bir poşet bulduk. Poşetin içinde değerli ziynet eşyaları vardı. Bir süre sahibinin gelmesini bekledik. Sahibi gelmeyince emniyet mensuplarına teslim ettik. Daha sonra sahibine ulaştırıldı. Onlarda canı gönülden tebrik ve takdir ettiler. Eşyaların sahibi bizi ödüllendirmek istedi ama bizim iyiliğimizin karşılığı parayla olamaz. Kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

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