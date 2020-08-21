Giresun'da 12 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da toplam 12 suçtan aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs Jandarma Suç Araştıma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

2 tehdit, 2 cinsel taciz, 2 mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefetten suç kaydı bulunan ve 17 Ağustos günü bir vatandaşın ruhsatlı tabancasını yağmalama olayının şüphelisi olarak aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasının ardından kıskıvrak yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.