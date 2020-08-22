Giresun´da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı

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Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,(DHA) GİRESUN´da etkili olan sağanak yağışta, cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Binaların önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu, kent içi geçişinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokak´ta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-08-22 15:49:19



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