Giresun'un Dereli ilçesinde sel Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezi göle dönerken, sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı herşeyi götürdü Sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne ne kattığını sürükleyerek götürdü

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

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