Giresun’da Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde metrekareye ortalama 80 kilogram yağış düştü

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Giresun’da bugün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün Giresun’da etkili olan sağanak yağışta metrekareye ortalama 52 kilogram yağış düştü. En fazla yağış ise metrekareye 82,7 kilogram ile Bulancak ilçesine ve 80.8 kg ile Yağlıdere ilçesine düştü.

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