Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı Polis ekipleri Dereli ilçesine geçişlere izin vermiyor

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle GiresunDereliSivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.
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