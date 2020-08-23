Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (5)



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ardından meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Ünlü açıklamasında, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Sel felaketiyle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da (AFAD) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ilinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."GİRESUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun GİRESUN, (DHA)

2020-08-23 01:45:01



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