İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz” “Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz” “Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar”

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir vefat haberlerinin olmadığını ancak 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 12 kayıp ihbarı ve bilgisinin söz konusu olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz” “Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir vefat haberlerinin olmadığını ancak 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 12 kayıp ihbarı ve bilgisinin söz konusu olduğunu söyledi.
Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun’a gelerek AFAD İl Müdürlüğü’nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, yağmurun bugün öğleden sonra şiddetini arttırdığını ifade ederek “Meteorolojinin bize verdiği bilgiler çerçevesinde 137 kg’lık yoğunluğa kadar ulaşan yağmur bir çok ilçemizi etkisi altına aldı. Bu yağmurdan sonra da doğal olarak bir çok ilçemizde yağmurun etkisi ile birlikte hem sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Arkadaşlarımızla, hem sayın milletvekilimiz, bakan yardımcımız valimizle ve ilgili kurumdan arkadaşlar ile hep beraber konuyu değerlendiriyoruz” dedi.

“Hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz”
“Şuanda söyleyeceklerimiz sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir” diyen Bakan Soylu “Çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Giresun’un genellikle batı tarafına yönelik sabahtan öğleye kadar, öğleden sonra merkez ve doğu tarafına yönelik bir yağmur söz konusu oldu ve batı tarafındaki yağmur öğleye kadar etkisini kaybetti. Öğleden sonra özellikle Espiye, Tirebolu, Görele, Doğankent, Yağlıdere, Dereli, Güce ve yine merkezde kısmen Çaldağ’da yoğun bir yağış meydana geldi. Bu yoğun yağış sonrasında maalesef Dereli merkezde su 2 metrenin üzerine kadar tüm merkezi etkisini alacak şekilde yükseldi. Burada önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli’ye ulaşmakta mümkün değil. Bir iki kurtarma aracı eskavatör buradaki yan yollardaki vatandaşlarımızı kurtardılar. Şuanda yine Dereli’de bir düğün salonunda 20 vatandaşımız ki biraz önce daha güvenli yere alındıkları söylendi. Ama onları kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yine kapalı olan yollarımız var” diye konuştu.

“Jandarma aracımızı görüyorlar ama ulaşamıyorlar”
TireboluDoğankent yolunun kapalı olduğunu kaydeden Bakan Soylu “Maalesef TireboluDoğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km’sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı. Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani TireboluDoğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“İl Genel Meclisi üyelerinin bulunduğu 20 kişi Güce’de yolda mahsur kaldı”
TireboluGüce yolunda bir problem olmadığını ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerinin de içinde bulunduğu toplam 20 kişilik grubun yolda mahsur kaldığını belirten Bakan Soylu “8 kişisi bir noktada diğerleri bir noktada olmak üzere onlar da mahsurlar onlara da ulaşılamıyor. En son konuştuğumuzda 3 km’lik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü bu heyelanın tam ortasında kaldılar. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle elektriklerin kesik olduğu noktalar var. Şuanda kayıp olduğunu bildiğimiz yaklaşık 6 kişimiz var. Biraz önce söylediğimiz 6 kişiden ayrı. Tirebolu’da 1, merkez Çaldağ’da 3 kişi, Espiye’de 1 kişi DereliAkkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. 12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldığımız var, alamadığımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şuanda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara’dan hem Rize’den intikal halindeler. Şuanda bir vefat bilgisi veremiyorum böyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgimizi hem milletimize hem vatandaşlarımıza veririz umudu içindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Görele ve Çanakçı ilçeleri için de uyarılarda bulundu
Bakan Süleyman Soylu, bölgede yağışların yarın da devam edeceğine dikkat çekerek Giresun’un Görele ve Çanakçı ilçesinde yaşayanlara uyarılarda bulundu. Bakan Soylu “Çanakçı, Görele ve Doğankent’te yağmur yağışı bekleniyor. Çanakçı’yı yağan yağmur Görele’yi de etkisi altına alırsa vatandaşlarımız uyarmak istiyorum. Dere kenarlarında bulunmamaları gerekmektedir. Şuanda Görele’deki arkadaşlarımız anonslarla vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Toprak yağmura doydu. Bu nedenle hem biz tedbir alıyoruz hem de vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Şuanda buradan onları uyarmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, toplantının ardından Dereli ve Tirebolu ilçesinde incelemelerde bulunmak üzere AFAD İl Müdürlüğü’nden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: "5'i jandarma 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "5'i jandarma 12 kişinin kayıp olduğu ...
Bakan Soylu: "Menfezin çökmesi sonucu 5 jandarmamız kayıp"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Menfezin çökmesi sonucu 5 jandarmamız ...
Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (5)
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (5)
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sel ve heyelanlar ...
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var"
YEREL HABERLER AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Selde 3 ...
Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı Polis ekipleri Dereli ilçesine geçişlere izin vermiyor
YEREL HABERLER Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ...
Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 ...
AK Parti Milletvekili Öztürk: “Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; Konu araştırılıyor” AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Dereli ve Yağlıdere ilçelerine sahilden ulaşım sağlanamıyor”
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Öztürk: “Şuana kadar 3 kişinin ...
Giresun’da Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde metrekareye ortalama 80 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Giresun’da Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde ...
Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre döndü
YEREL HABERLER Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre ...
Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 ...
Giresun'un Dereli ilçesinde sel Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezi göle dönerken, sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı herşeyi götürdü Sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne ne kattığını sürükleyerek götürdü
YEREL HABERLER Giresun'un Dereli ilçesinde sel Akkaya Deresi'nin ...
Giresun'da fındık bahçesinde derenin taşması nedeniyle mahsur kalan yaşlı çift itfaiye yardımı ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Giresun'da fındık bahçesinde derenin taşması ...
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sel İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi ile yan kollarının taşması sonucu yollar göle döndü
YEREL HABERLER Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sel İlçe merkezinden ...
Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
YEREL HABERLER Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı ...
Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 ...
Giresun´da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı
YEREL HABERLER Giresun´da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 ...
Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü Çöken duvar ve toprak altında kalan bir otomobil kullanılamaz hale geldi Çökme anının hemen öncesi ve sonrası cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat ...
Islık dili Tayvan basınında kendine yer buldu
YEREL HABERLER Islık dili Tayvan basınında kendine yer buldu
Giresun'da 199 adet sahte 100 TL ile 1 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
YEREL HABERLER Giresun'da 199 adet sahte 100 TL ile 1 adet sahte 100 ...
Giresun’da araç yangını korkuttu
YEREL HABERLER Giresun’da araç yangını korkuttu
Giresun'da 12 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Giresun'da 12 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak ...
Giresun'da dolmuşçulardan Korona virüs tedbiri Yolcuların ateşini ölçtükten sonra dolmuşa bindiriyorlar
YEREL HABERLER Giresun'da dolmuşçulardan Korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X