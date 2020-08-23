Giresun'da sel felaketi; 2 ölü, 11 kayıp (2)

JANDARMA ARACI BULUNDU, 1 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
Giresun'da, TireboluDoğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz 1'inin cansız bedeni, aramakurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Bölgede iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı. Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Ekipler, kayıp askerleri arama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun
2020-08-23 08:21:14
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