İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

GiresunDereli yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle farklı yollardan Dereli'ye ulaşan Bakan Süleyman Soylu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Vatandaşımız Yasemin Özdemir'in naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" dedi.

Bakan Soylu, şu ana kadar 127 vatandaşın kurtarıldığı bilgisini verdi.

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