Askeri ekipler selden zarar gören Giresun'un yardımına koştu

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir adet helikopter aramakurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilirken, o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Yine sel felaketi nedeniyle Giresun’daki aramakurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden GiresunOrdu Havalimanı'na hareket etti.

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