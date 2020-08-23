Giresun'da Yağlıdere-Espiye karayolunda dere içerisinde görünen araç paniğe neden oldu Aracın yanına inen AFAD ekipleri araçta kimsenin olmadığını tespit edince rahat bir nefes alındı

Giresun’da etkili olan sağanak yağışın hasara yol açtığı noktalardan biri de Yağlıdere ilçesi olurken, ilçeyi sahile bağlayan YağlıdereEspiye karayolunda kopmalar meydana geldi. Kopmanın olduğu noktada derede görülen araç paniğe neden oldu.

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açarken Espiye Kaşdibi mevkisinde dere içerisinde görünen otomobile AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler önce iple sarkarak araç içerisinde birinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra araç dere içerisinden çıkarıldı. Araç içerisinden kimse çıkmazken, rahat bir nefes alındı. Bölgede dere boyunca arama çalışmalarına devam ediliyor.

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