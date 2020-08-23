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Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (7) - Yeniden

DHA

Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (7) - Yeniden


Muhammet KAÇARFatih TURANSelçuk BAŞARTayfur KARAHüseyin KALAYZeynep Irmak ÖCALSelay SAYKALNurullah CABRİHakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Sağanak nedeniyle Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dereler taştı. Selin ağır hasara yol açtığı Dereli, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı, sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi de sürüklenen taş ve ağaç yığınlarıyla doldu. Yağışların ardından 5´i jandarma, 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Sel bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahsur kalan 133 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 jandarma personelinin şehit düştüğünü, 4'ü asker 10 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. 
Giresun´da dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyu şiddetini artıran sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi´nin bazı noktalarda taşması sonucu GiresunDereliSivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği, bünyesinde kriz merkezi oluşturdu.
YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDI
Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, TireboluDoğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Afetin ardından gece saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk açıklamasında; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i asker 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Sel ve heyelanda çökmesi sonucu kapanan ilçe yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışmalar sürdürülen bölgede, hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede ekipler, yaraların sarılması ve kayıpların bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.
BAKAN SOYLU, GECE SEL BÖLGESİNE GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Giresun'a gelerek, şiddetli yağışlar sonrası 5´i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin TireboluDoğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kayboldukları noktada incelemelerde bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, ilk açıklamasında, "Kapalı olan yollarımız var. TireboluDoğankent yolu kapalı ve maalesef TireboluDoğankent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanı'mız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. TireboluDoğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu-Güce yolunda problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzer toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu" diye konuştu.
ACI HABERİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Soylu, "Şu anda 133 vatandaşımız aramakurtarma marifetiyle kurtarıldı. Düğün salonunda vatandaşlarımız kurtarılmayı bekliyor. Aramakurtarma ekipleri ve biz bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ: İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK DOĞAL AFET GÖRÜYORUM
Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli ise Giresun'daki selde, uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 mislinin bir günde yağdığını söyledi. İlk kez böyle doğal afete tanık olduğunu belirten Pakdemirli, "Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dün itibarıyla tahmin ediyorum bulunduğumuz seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı yol tabelalarını görüyoruz, dükkanları gördük, gerçekten bazıları da seviye neredeyse tavana kadar uzanmış ve rüsubatla dolmuş. Tabi ki öncelikle can kayıpları son derece önemli; üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Elbette biz burası ve zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.
DERELİ'DE HASARIN BOYUTU, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan balçık, taş ve ağaç parçalarıyla dolan Dereli ilçesinde afetin boyutu, havadan görüntülendi. İlçe merkezinde yer yer 3 metreye ulaşan balçık nedeniyle iş yerleri ve dükkanlar ağır hasar gördü, sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı. Yağışın şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçların sele kapılma anları da cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. İş yerlerinde yaklaşık 2 metreye kadar su baskınları yaşanan ilçe, sel sularının çekilmesiyle sürüklenen taş ve ağaç yığınlarına teslim oldu. Hasarın büyük olduğu ilçe, balçık, toprak ve taş yığınlarıyla doldu. Elektrik kesintisi giderilmeye çalışılan ilçe merkezinde tek katlı boş bina yıkıldı. Ara sokakta iş yerlerinin bulunduğu yol, yıkılan binanın moloz yığınıyla kaplandı. Metrekareye yaklaşık 110 kilogram yağış düşen Dereli ilçesinde, hasar tespit çalışması başlatılırken, esnaf ile bölge halkı, ev ve iş yerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 
MAHSUR KALANLAR, HELİKOPTERLE KURTARILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopteri aramakurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirdi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun´da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi. Paylaşımda, yürütülen çalışmalardan fotoğraflara da yer verildi.
CUMHURBAŞKANI, SOYLU'DAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgenin durumu ve aramakurtarma çalışmalarıyla ilgili gece ve gün boyunca Giresun'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a geldi. Sel ve heyelanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.
'BAĞRIŞMALAR OLDU, HERKES ÇOK KORKTU'
Selde yaşanan anları anlatan Dereli ilçesi sakini Osman Tüney, yağışın giderek şiddetlendiğini söyleyip, "Biz çalışıyorduk, eve erken gitme durumum oldu, Allah'tan eve erken gittim. Yağıyordu, aniden daha da şiddetlendi. Ayağımız sulara gömüldü. Eve gittim baktım, beşik sallanıyor, 'küt' diye ses geldi. Dere kenarında oturuyoruz. Balkona çıktım, su balkonla birleşmiş durumdaydı. Evi terk ettik. Kazma kürekle kanal açarak suyun yönünü çevirdik. Yaşlı kadınlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Odun, araba, her şey sürükleniyordu. Herkes korktu, bağrışmalar oldu, kıyamet koptu" dedi.
KAYIPLAR ARANIYOR
Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin kayıpları aramakurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor.
SELİN SÜRÜKLEDİĞİ AĞAÇ DALLARINI TOPLADILAR
Giresun'da şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürükledi. Eynesil ilçesinde taşan dere, ağaç ve yataklarına atılan çöpleri Karadeniz'e taşıdı. Karadeniz'in yüzeyi, ağaç ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacakları için toplamaya başladı. Bölge halkı, dalgalı denizde kıyıdan topladığı odunları kamyonlarla evlerine taşıdı. Yoldan gelip, geçenler de odun toplayanları izledi.
KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI
Öte yandan felaketin yaşandığı kentte, sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Selçuk BAŞARTayfur KARAHüseyin KALAYZeynep Irmak ÖCALSelay SAYKALNurullah CABRİ/GİRESUN, (DHA) -
2020-08-23 14:13:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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